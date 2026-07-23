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23 июля 2026 в 11:52

Магнитные бури сегодня, 23 июля: что завтра, бессонница, головные боли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 23 июля, геомагнитный фон стабилизируется. Каков прогноз на завтра, что известно о влиянии магнитных бурь на здоровье людей?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 июля

По данным лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в четверг, 23 июля, магнитная буря не ожидается: в первые часы суток магнитосфера еще останется возбужденной — индекс Kp достигнет четырех баллов, но уже утром активность начнет снижаться. Днем показатели составят Kp = 2–3, а к вечеру геомагнитный фон полностью стабилизируется.

При этом в пятницу, 24 июля, прогнозируется возмущение геомагнитного поля. По прогнозам специалистов, планетарный индекс Kp достигнет отметки 4,8 по девятибалльной шкале, и период с 06:00 до 14:00 отмечен специалистами на графике оранжевым цветом.

По оценкам ученых, вероятность возникновения магнитной бури завтра, 24 июля, составляет 51%, а возможность появления слабых геомагнитных возмущений оценивается ориентировочно в 25%. Вероятность сохранения спокойной геомагнитной обстановки составляет порядка 24%. Такой прогноз говорит о нестабильной космической погоде.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Мария Абунина заявила, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения.

«Средства массовой информации говорят: „Случилась вспышка — будет буря“. И человек начинает себя накручивать», — считает она.

Врач-педиатр Григорий Шеянов сообщил NEWS.ru, что в период геоударов самочувствие может сильно ухудшаться и у детей.

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — добавил он.

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