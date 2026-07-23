Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 23 июля: где можно заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 23 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 23 июля, топливо в свободной продаже будет доступно на восьми АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 23 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 23 июля без QR-кодов можно приобрести топливо марок АИ-92, АИ-95 Ultra на восьми заправках «АТАН». Уточняется, что на АЗС продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину.

«С 10:00 на восьми заправках „АТАН“ будет в свободной продаже топливо марок АИ-92, АИ-95 Ultra. АЗС 60 Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra). АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-92, АИ-95 Ultra). АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra). АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, АИ-95 Ultra). АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra). АЗС 84 проспект Столетовский, 5 (АИ-95 Ultra). АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra). АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92, АИ-95 Ultra)», — отметил он.

Также приобрести бензин на АЗС в Севастополе можно при наличии QR-кода, которые были разосланы накануне вечером через специальный чат-бот в мессенджере МАКС. Лимит — 20 литров.

Развожаев обратил внимание, что в Севастополе в четверг временно разрешена заправка в канистры по QR-кодам, чтобы была возможность заправить домашние генераторы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Заправить в канистру можно будет, только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру», — отметил он.

Те, кто получил код на пропан-бутан, заправить смогут только проверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации на одной АЗС на Городском шоссе, 15, лимит до 40 литров, пояснил губернатор.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 23 июля

Продажа топлива в Крыму в воскресенье, 23 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики. Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Алуште, Бахчисарае, Симферополе, Судаке, Евпатории, Керчи, Джанкое, Ялте и других населенных пунктах.

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло сообщила, что с 11:00 будет производиться продажа топлива АИ-92 и АИ-95 Ultra на АЗС «АТАН».

«Евпаторийское шоссе, 80В. АИ-92 (ориентировочно на 150 машин), АИ-95 Ultra (ориентировочно на 150 машин). Напоминаю: продажа не более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации», — предупредила она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что 23 июля на нескольких АЗС «АТАН» будет доступно топливо в свободной продаже.

23 июля с 10:00 на четырех заправках сети «АТАН» будет в свободной продаже топливо марок А-95 Ultra и А-92. Адреса: г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-95 Ultra; Керченское шоссе, 27/Д — А-92; с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — А-95 Ultra; Керченское шоссе, 23 — А-95 Ultra, А-92», — заявил Ким, напомнив об ограничении в 20 литров.

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