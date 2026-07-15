Проблемы с бензином в России
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15 июля 2026 в 13:16

Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин

Автоэксперт Шапарин: ситуация с топливом не отразится на рынке машин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ситуация с топливом в России не окажет существенного влияния на авторынок, выразил мнение в беседе с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, несмотря на сложности, в ряде регионов уже фиксируются первые признаки стабилизации обстановки. Он отметил, что текущие перебои с топливом носят краткосрочный характер и не успеют кардинально перестроить потребительские привычки покупателей.

Вся эта ситуация с бензином в России временная. Понятно, что сложная, но уже в 13 субъектах РФ отмечаются улучшения. Мы видим, что и в Москве все стало легче и проще. Я убежден, что мы преодолеем эту проблемную ситуацию. Существенного влияния на авторынок она не окажет, — пояснил Шапарин.

Ранее сообщалось, что ситуация с доступностью топлива на заправках улучшилась в 13 субъектах РФ Федерации, положительную динамику подтвердили в Минэнерго подтвердили. Сокращение очередей произошло в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

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