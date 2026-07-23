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23 июля 2026 в 14:36

Петиция о дисквалификации Аргентины с ЧМ установила рекорд

Петиция о дисквалификации сборной Аргентины с ЧМ собрала 29 млн подписей

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
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Петиция с требованием дисквалифицировать сборную Аргентины с чемпионата мира собрала почти 29 млн подписей, сообщает Telegram-канал «Чемпионат». В этой масштабной акции приняли участие болельщики из 170 стран мира, зафиксировав итоговую цифру в 28 997 266 голосов.

Данное достижение побило прежний рекорд Книги Гиннесса, принадлежавший международной кампании Jubilee 2000. Предыдущий максимум составлял чуть более 24,3 млн подписей за списание долгов бедных стран. Сбор голосов был автоматически приостановлен и закрыт сразу после поражения аргентинской национальной команды в финальном матче турнира.

До этого футболист Лионель Месси признался, что поражение Аргентины в финале чемпионата мира стало для него настоящим ударом. По словам спортсмена, ему нужно время, чтобы пережить проигрыш испанцам.

После этого футболист сообщил, что больше не будет представлять родную страну на ЧМ. На турнире 2026 года он забил восемь мячей, стал вторым бомбардиром и вошел в число лучших игроков соревнований. Месси представлял Аргентину на поле в титульных матчах 2014 и 2022 годов.

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