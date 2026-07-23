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23 июля 2026 в 14:48

Финэксперт объяснил, как вернуть деньги в случае ошибочного перевода

Финэксперт Гамзаев: для возврата денег после неверного перевода понадобится чек

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Для возврата средств после неверного перевода понадобится чек или скриншот, заявил RT финансовый эксперт Магомед Гамзаев. По его словам, длительность процедуры зависит от того, как быстро пользователь обнаружил ошибку и каким образом он провел операцию.

Позвоните на горячую линию банка-отправителя или напишите в поддержку. Если статус платежа еще не «исполнен», есть шанс остановить операцию до фактического списания средств, — посоветовал Гамзаев.

В случае, если перевод уже ушел, лучше написать заявление на возврат в отделении банка или через приложение. К нему нужно приложить доказательство операции, паспортные данные и реквизиты обеих сторон, уточнил эксперт. После этого организация направит запрос в МФО получателя с просьбой связаться с клиентом и параллельно запустит процесс возврата.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что для возврата денег, ошибочно переведенных на чужой номер телефона, нужно предъявить чек организации, через которую был сделан перевод. По его словам, чем быстрее будет подан запрос на отмену транзакции, тем лучше.

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