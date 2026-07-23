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23 июля 2026 в 14:32

Киберэксперт дал важный совет по сохранению зарядки на смартфоне

Киберэксперт Бедеров посоветовал отключать беспроводные интерфейсы на смартфоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для сохранения зарядки на смартфоне рекомендуется отключать каждый беспроводный интерфейс после использования, посоветовал в беседе с RT киберэксперт Игорь Бедеров. В частности, речь идет о модуле Bluetooth в режиме сопряжения с гарнитурой.

Современные протоколы, такие как BLE (Bluetooth Low Energy), сделали расход [аккумулятора] минимальным, но длительное поддержание активного канала и непрерывная передача аудио все равно нагружают его быстрее, чем работа без периферии. Ресурс литий-ионных батарей конечен, он измеряется циклами. Так что, если вы много часов в день слушаете музыку или общаетесь через беспроводную гарнитуру, готовьтесь, что в долгосрочной перспективе аккумулятор может деградировать быстрее, — предупредил Бедеров.

По его словам, если Bluetooth-устройство транслирует MAC-адрес, его можно перехватить и отследить перемещения — такой способ давно используют в системах слежки. Еще один риск — социальная инженерия: мошенники притворяются знакомым устройством или сервисной службой, чтобы выудить ПИН-код для подключения, добавил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что хранение фотографии паспорта в памяти телефона или ее пересылка через мессенджеры повышают риск стать жертвой мошенников. Снимок документа содержит персональные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками в незаконных схемах.

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