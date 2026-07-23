Банк «Россия» потребовал признать «Евротранс» банкротом

Банк «Россия» планирует обратиться в арбитражный суд с требованием признать банкротом оператора сети автозаправочных станций «Евротранс», информация о намерении кредитора инициировать данную процедуру размещена на портале «Федресурс». Причиной стали систематические нарушения компанией графика погашения долговых обязательств.

Согласно подсчетам аналитиков CBonds, в обращении у «Евротранса» числится 21 выпуск долговых бумаг, включая цифровые финансовые активы, на общую сумму 36,8 млрд рублей. Оператор регулярно сталкивался с техническими дефолтами по биржевым облигациям и не исполнял обязательства по выкупу «народных» бондов. Последний сбой произошел 20 июля, когда компания не перечислила 41,9 млн рублей по купону, объяснив это временным дефицитом ликвидности из-за неравномерного поступления выручки.

Фондовый рынок резко отреагировал на ухудшение финансового положения должника. 23 июля акции «Евротранса» на Московской бирже подешевели на 15,5%, опустившись до 37 рублей за бумагу. Несмотря на недавний скачок котировок более чем на 100% после введения биржей запрета на короткие позиции, с начала 2026 года ценные бумаги компании обесценились более чем на 70% на фоне серии финансовых трудностей.

Ранее Банк России зафиксировал неправомерное использование закрытой информации при операциях с ценными бумагами ПАО «Софтлайн». Выяснилось, что топ-менеджер, зная о грядущем снижении стоимости, заранее распродал активы через подконтрольную структуру, а затем выкупил их обратно по более низкой цене, избежав тем самым финансовых убытков.