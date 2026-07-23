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23 июля 2026 в 15:42

Биолог рассказал о невероятных изменениях в Азовском море

Биолог Степаньян: соленость Азовского моря за 19 лет увеличилась на целых 60%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соленость Азовского моря за 19 лет увеличилась на целых 60% — ему не хватает всего пару граммов соли на литр, чтобы стать абсолютным гидрологическим близнецом Черного, заявил в беседе с «КП-Кубань» доктор биологических наук Олег Степаньян. По словам ученого, такого не было порядка 150 лет.

Азовское море вошло в затяжную фазу осолонения. Такой картины порядка 150 лет не наблюдалось. Для сравнения: предыдущий крупный период роста солености в 1970-х годах продолжался всего шесть лет. А сейчас за рекордные 19 лет соленость Азовского моря выросла на 60%. До 2007 года средняя соленость моря составляла всего 10–11 граммов солей на литр. В 2026 году его средняя соленость уже достигла 16 г/л, — отметил Степаньян.

Он также сопоставил Азовское море с его «старшим братом» — Черным морем, средняя соленость которого составляет 18–19 граммов на литр. По мнению ученого, сейчас разница между ними сократилась практически до минимума.

Ранее сообщалось, что с 1996 года акватория Каспийского моря уменьшилась на 7,4%. Общая площадь водной поверхности сократилась на 28 644 квадратных километра относительно показателей конца XX века.

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