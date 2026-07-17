Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 10:12

Казахстан решил увеличить объем Северного Аральского моря

Казахстан направит более миллиарда кубометров воды в Северное Аральское море

Северное Аральское море Северное Аральское море Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана запланировало направить 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море до конца текущего года, сообщила пресс-служба ведомства. Экологические меры призваны улучшить состояние усыхающего водоема и поддержать местную экосистему.

В настоящее время реализуются мероприятия по увеличению объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров в соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, — заявил глава министерства Нуржан Нуржигитов.

Благодаря активному притоку по реке Сырдарья с осени 2025 года в море уже поступило 1,4 млрд кубометров воды, а текущий сброс удерживается на отметке 40 кубометров в секунду. В результате этих мер общий объем водоема достиг 23,5 млрд кубометров, а уровень солености снизился на 10%.

Снижение минерализации воды благотворно сказалось на биосфере, позволив возродить рыбное хозяйство и добыть более 4 тыс. тонн рыбы за первое полугодие 2026 года. В настоящее время совместно со Всемирным банком уже разрабатывается масштабный проект реконструкции Кокаральской плотины, целью которого является увеличение объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров.

Ранее Казахстан и шесть ведущих государств альянса ОПЕК+, включая Россию, приняли совместное решение нарастить объемы добычи нефти в августе. Коллективное производство сырья вырастет на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльским уровнем.

Страны СНГ
Казахстан
моря
экология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, что делать водителю при неправильном результате алкотестера
Минфин предложил исключить торговлю из льготных ставок УСН
Грозы пришли на Урал из-за господства циклонов
В Москве состоится Форум «Женщины нового времени»
Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды
Экс-игрок ЦСКА дал прогноз на матч за третье место на ЧМ Франция — Англия
Ортопед назвала трендовые вещи, которые чаще всего приводят в травмпункт
Казахстан ограничил ввоз российской пшеницы
Трое россиян взломали базу данных Минздрава и поплатились
Лихач на электросамокате сбил подростка и «попал» на 700 тыс. рублей
Воспитателям пришлось искать укрытия для детей после сообщения губернатора
ВСУ атаковали машины, эвакуирующие раненых российских бойцов
Стала известная истинная причина конфликта между Федоровым и Сырским
Две девочки уплыли на сапбордах и исчезли на водохранилище в России
Блогера Ремесло задержали за фейки о ВС России
«Противник давно готовился»: Пушилин раскрыл планы ВСУ на Славянск
Россиянам напомнили о смертельной опасности плавания на сапбордах
Британский суд пошел наперекор России в деле о разводе Потаниных
В НАТО раскрыли последствия отставки министра обороны Украины
Верховный суд вынес решение по долгам за капремонт
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.