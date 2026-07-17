Казахстан решил увеличить объем Северного Аральского моря

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана запланировало направить 1,2 млрд кубометров воды в Северное Аральское море до конца текущего года, сообщила пресс-служба ведомства. Экологические меры призваны улучшить состояние усыхающего водоема и поддержать местную экосистему.

В настоящее время реализуются мероприятия по увеличению объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров в соответствии с Концепцией развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, — заявил глава министерства Нуржан Нуржигитов.

Благодаря активному притоку по реке Сырдарья с осени 2025 года в море уже поступило 1,4 млрд кубометров воды, а текущий сброс удерживается на отметке 40 кубометров в секунду. В результате этих мер общий объем водоема достиг 23,5 млрд кубометров, а уровень солености снизился на 10%.

Снижение минерализации воды благотворно сказалось на биосфере, позволив возродить рыбное хозяйство и добыть более 4 тыс. тонн рыбы за первое полугодие 2026 года. В настоящее время совместно со Всемирным банком уже разрабатывается масштабный проект реконструкции Кокаральской плотины, целью которого является увеличение объема воды в Северном Арале до 34 млрд кубометров.

Ранее Казахстан и шесть ведущих государств альянса ОПЕК+, включая Россию, приняли совместное решение нарастить объемы добычи нефти в августе. Коллективное производство сырья вырастет на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июльским уровнем.