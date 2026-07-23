Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии

Появились кадры с прохожим, который плюнул в премьера Венгрии Опубликованы кадры с прохожим, который плюнул в Мадьяра во время прогулки

Опубликованы кадры инцидента с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра: на видео запечатлено, как прохожий плюет на пиджак главы правительства прямо на Западном вокзале Будапешта. Глава правительства находился на объекте вместе с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези перед объявлением плана развития железных дорог.

Неизвестный окликнул политика, после чего из-за спины совершил оскорбительное действие. Сразу после инцидента премьер обернулся и пожелал прохожему «доброго здоровья», сохранив внешнее спокойствие.

Венгерский эксперт по безопасности Петер Тарьяни уже обратил внимание на происшествие. По его словам, данный случай свидетельствует о серьезной ошибке в работе службы охраны главы государства.