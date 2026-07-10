Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 01:28

Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта

РИА Новости: в Венгрии состоялся митинг против инициативы премьера Мадьяра

Флаг Венгрии Флаг Венгрии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Будапеште состоялся митинг против действий премьер-министра Венгрии Петера Мадьяр, передает корреспондент РИА Новости. Он был организован оппозиционными партиями «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под лозунгом «Остановим произвол».

Перед резиденцией президента Венгрии собрались несколько тысяч человек, которые скандировали лозунги, критикуя Мадьяра и требуя его отставки, при этом оказывая поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. Участники держали флаги и плакаты с критическими сообщениями в адрес Мадьяра и партии «Тиса», среди которых было изображение премьера с надписью «Демократия», из которой течет кровь.

На митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший пост в 2012–2022 годах, выразил сомнение в способности любого нового президента представлять интересы страны или выражать национальное единство. Директор по связям с общественностью партии «Фидес», Берталан Хаваши, выступил перед собравшимися и заявил, что политическое сообщество партии «на 99% чистое», а также призвал Тамаша Шуйока не бояться «карманного диктатора». Он добавил, что президент, будучи конституционным юристом и честным гражданином, никогда не подпишет неконституционные акты.

Ранее Адер заявил в соцсети, что намерен подать в суд на Петера Мадьяра. Поводом для судебного разбирательства стали публичные обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств.

Европа
Венгрия
митинги
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.