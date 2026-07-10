Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта РИА Новости: в Венгрии состоялся митинг против инициативы премьера Мадьяра

В Будапеште состоялся митинг против действий премьер-министра Венгрии Петера Мадьяр, передает корреспондент РИА Новости. Он был организован оппозиционными партиями «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под лозунгом «Остановим произвол».

Перед резиденцией президента Венгрии собрались несколько тысяч человек, которые скандировали лозунги, критикуя Мадьяра и требуя его отставки, при этом оказывая поддержку бывшему премьеру Виктору Орбану. Участники держали флаги и плакаты с критическими сообщениями в адрес Мадьяра и партии «Тиса», среди которых было изображение премьера с надписью «Демократия», из которой течет кровь.

На митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший пост в 2012–2022 годах, выразил сомнение в способности любого нового президента представлять интересы страны или выражать национальное единство. Директор по связям с общественностью партии «Фидес», Берталан Хаваши, выступил перед собравшимися и заявил, что политическое сообщество партии «на 99% чистое», а также призвал Тамаша Шуйока не бояться «карманного диктатора». Он добавил, что президент, будучи конституционным юристом и честным гражданином, никогда не подпишет неконституционные акты.

Ранее Адер заявил в соцсети, что намерен подать в суд на Петера Мадьяра. Поводом для судебного разбирательства стали публичные обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств.