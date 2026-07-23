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23 июля 2026 в 16:31

Суд скрыл от прессы гонорары Газманова по просьбе его представителей

Суд закрыл рассмотрение иска к Газманову на 44 млн рублей

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Хорошевский суд Москвы продолжит рассматривать иск бывшего директора певца Олега Газманова Дмитрия Царенко в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости. Тот требует взыскать с артиста 44 млн рублей. Представители Газманова ходатайствовали об отсутствии журналистов на заседании, указав на то, что материалы дела содержат сведения о концертных гонорарах артиста, а также информацию о его банковских счетах и финансовых операциях.

Суд постановил ходатайство ответчика удовлетворить и рассмотреть настоящее дело в закрытом судебном заседании, — прозвучало в зале суда.

В 2024 году Газманов обратился в правоохранительные органы, заявив о хищении концертных доходов. Дмитрия Царенко осудили на четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 млн рублей, позже против него возбудили еще одно дело о 17 эпизодах мошенничества на 15,3 млн рублей. Царенко вину отрицает. Он утверждает, что все деньги передавал Газманову, в том числе через свое ИП, наличными и переводами на личный счет артиста.

Ранее бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в суд на писательницу Анастасию Иванову и издательство «АСТ». Спортсмен считает, что его биография получилась «искаженной и извращенной». Емельяненко требует взыскать с ответчиков около 13 млн рублей.

Общество
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