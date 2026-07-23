В Госдуме высказались о внедрении русского языка в бразильских школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что внедрение русского языка в бразильских школах является позитивным событием. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что любые языковые программы — это важный шаг в развитии образования.

Я думаю, что в бразильских школах есть несколько разных языков. Однако то, что там будет русский, нам интересно. Изучение языка — это всегда обогащение ученика, поэтому я не понимаю неоднозначную реакцию некоторых блогеров, когда обсуждали изучение арабского в школах РФ. Это совершенно нормально. Язык — это знание, которое развивает человека. К тому же в некоторых российских школах учат португальский, и мы нормально к этому относимся. Это не значит, что все должны будут уехать в Португалию. Поэтому то, что в Бразилии учат русский, — это тоже хорошо, — сказал Милонов.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что в школах Бразилии появятся уроки русского языка. Дети смогут изучать его как один из иностранных языков. Такое решение приняли на рабочем совещании представителей российского ведомства и Министерства образования латиноамериканской страны.