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23 июля 2026 в 14:10

«Пусть знакомятся в клубах макраме»: Милонов нашел замену дейтинг-сайтам

Милонов: клубы по интересам могут стать альтернативой онлайн-знакомствам

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россиянам не стоит искать вторую половинку в Сети, гораздо лучше знакомиться в реальной жизни — в парках и клубах по интересам, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Популярные приложения для дейтинга он назвал «поисковиками промискуитета».

Но не надо возводить сервисы знакомств в разряд неприкасаемых заповедников и молиться на само их существование. Я убежден, что за всякими «тиндерами» и «баду» фактически скрываются механизмы для поиска промискуитета на ближайший вечер, а не для построения семей. Хотя, надо признаться, и такие случаи там бывали, — сказал Милонов.

Ранее криминалист Михаил Игнатов рассказал, что на сайтах знакомств жертв могут искать не только аферисты, но и маньяки. Он призвал не оставаться на свидании с незнакомцами один на один. По словам Игнатова, когда люди остаются один на один в закрытом помещении, такие преступники могут проявить свой звериный характер.

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