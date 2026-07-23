Психолог объяснила, почему онлайн-знакомства выходят из моды

Интерес к сайтам знакомств стремительно угасает, заявила в беседе с NEWS.ru автор гайдов по дейтингу Кристина Гундлах. Она объяснила это «усталостью от онлайна» и превращением дейтинг-приложений в маркетплейсы, где пользователи чувствуют себя товаром. Однако, по мнению эксперта, аудитория интровертов и запрос на безопасность не дадут крупным сервисам исчезнуть.

В 2010-х начался бум на любые приложения: соцсети, каршеринг, магазины. Особенно актуально общение через интернет было в ковид. Но люди устали. Кроме того, приложения для знакомств, благодаря маркетинговым алгоритмам, уже ничем не отличаются от маркетплейсов. Вам подсовывают один и тот же типаж, манипулируют, выдавая профили порционно. Вы сами становитесь «товаром» — успех зависит от того, насколько хорошо вы скреативили свой слоган, насколько «продающее» ваше фото. У человека возникает неприятное ощущение, что вокруг одно лицемерие, — пояснила собеседница NEWS.ru.

Кроме того, эксперт обратила внимание на фактор искусственного интеллекта. Сегодня пользователю все сложнее отличить живого собеседника от чат-бота в переписке, что подрывает доверие к платформам, считает она. Тем не менее Гундлах не прогнозирует полного исчезновения крупных дейтинг-ресурсов.

Потому что есть тип людей — интроверты, которым сложно подойти и сказать «Привет, красотка, пойдем выпьем кофе!» Есть запрос на выбор, есть запрос на безопасность, которую, по большей части, крупные сервисы неплохо обеспечивают, — отметила Гундлах.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, что злоумышленники используют сайты знакомств для привлечения жертв на поддельные ресурсы с инвестициями. По его словам, для защиты от мошенников следует попросить своего собеседника сделать видеозвонок.