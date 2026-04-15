15 апреля 2026 в 10:15

Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств

Доцент Щербаченко: мошенники заманивают в инвестиции через сайты знакомств

Злоумышленники используют сайты знакомств для привлечения жертв на поддельные ресурсы с инвестициями, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для защиты от мошенников следует попросить своего собеседника сделать видеозвонок.

Пока одни приходят на сайты знакомств, чтобы найти себе партнера, другие оказываются там, чтобы заработать. Мошенники обоих полов пару дней работают над доверием, а потом начинаются разговоры о легких деньгах, и приходит ссылка на фейковый сайт биржи. Вы вкладываетесь — сайт исчезает, «инвестор» тоже. Лучше сразу блокируйте таких бизнесменов — в дейтинг приходят знакомиться, а не находить бизнес-партнеров, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что комплименты и обещания, которые звучат в начале разговора, также должны вызывать подозрения. Как правило, по словам доцента, после этого следует просьба занять деньги на лечение или медикаменты. Эксперт предупредил, что в этом случае рекомендуется провести хотя бы базовую проверку фотографии человека в интернете.

Некоторые идут дальше — формируют целый образ, чтобы выглядеть надежным. Профиль с фото в форме, подпись: «Служу, скоро дембель». «Сегодня на операции», «Дежурство или командировка». Продуманная предыстория. Через месяц — просьба одолжить на связь или билет домой. Что делать: просите видеозвонок — мошенники сделают все, чтобы не светить лицо. И главное: не пересылайте деньги, вы же этого человека ни разу в жизни не видели, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что в России распространяется новая схема мошенничества в мессенджере Telegram. Злоумышленники предлагают продлить Premium-подписку, но вместо этого крадут аккаунты и данные банковских карт.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

