30 мая 2026 в 23:13

«Новый Чернобыль»: Медведев предупредил о последствиях атак на ЗАЭС

Медведев: при разрушении реакторного зала ЗАЭС может наступить новый Чернобыль

Дмитрий Медведев
Катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала атомной электростанции обернется аварией масштаба Чернобыля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях. Свой пост он написал после удара украинского дрона по машинному залу шестого блока Запорожской АЭС.

Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, — указал Медведев.

По его мнению, такая катастрофа будет ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. В Москве предельно серьезно оценивают риски ударов по ядерной инфраструктуре. Российская сторона неоднократно предупреждала о недопустимости атак на Запорожскую АЭС.

До этого стало известно, что основное оборудование станции в результате взрыва повреждений не получило. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 стало первым в мировой истории целенаправленным ударом по основному оборудованию атомной электростанции. На станции уточнили, что место взрыва находилось всего в нескольких метрах от реакторной зоны.

