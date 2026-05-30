«Новый Чернобыль»: Медведев предупредил о последствиях атак на ЗАЭС Медведев: при разрушении реакторного зала ЗАЭС может наступить новый Чернобыль

Катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала атомной электростанции обернется аварией масштаба Чернобыля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях. Свой пост он написал после удара украинского дрона по машинному залу шестого блока Запорожской АЭС.

Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова. Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, — указал Медведев.

По его мнению, такая катастрофа будет ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. В Москве предельно серьезно оценивают риски ударов по ядерной инфраструктуре. Российская сторона неоднократно предупреждала о недопустимости атак на Запорожскую АЭС.

До этого стало известно, что основное оборудование станции в результате взрыва повреждений не получило. Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 стало первым в мировой истории целенаправленным ударом по основному оборудованию атомной электростанции. На станции уточнили, что место взрыва находилось всего в нескольких метрах от реакторной зоны.