В Госдуме допустили превентивный удар по европейской стране Депутат Журавлев не исключил превентивный удар по производствам БПЛА в ФРГ

Следует учитывать «немецкие настроения» и не исключать возможность нанесения превентивного удара по Германии, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Берлин пока не готов к военным действиям, но постепенно наращивает военное производство и осуществляет угрозы издалека. Журавлев считает необходимым принимать во внимание эти тенденции.

Не исключаю, что следует иметь в виду и возможный превентивный удар. Не по немцам, а, к примеру, по их заводам, что производят беспилотники, которые потом, управляемые ВСУ, летят по российским городам, — заявил Журавлев.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что диалог между Россией и Германией находится на уровне ниже плинтуса. По словам дипломата, предпосылок для восстановления межгосударственных контактов нет.

До этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что западные страны предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешение на использование любых видов вооружений и фактически дали ему индульгенцию. Поэтому они не должны удивляться инцидентам с атаками дронов на их территории, добавила дипломат. Захарова заключила, что Запад продолжает подпитывать украинский конфликт.