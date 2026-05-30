В Курской области комар передал человеку паразитарное заболевание

Роспотребнадзор: врачи выявили под Курском заражение дирофиляриозом от комара

В Курской области зафиксирован случай заражения дирофиляриозом — паразитарной инфекцией, которая передается через укусы комаров, сообщил Роспотребнадзор в своих социальных сетях. Ведомство призвало соблюдать меры профилактики в период активности насекомых.

В России ежегодно выявляют единичные случаи этого заболевания. Однако роста заболеваемости нет, а осложнений не зафиксировано, уточнили в федеральной службе.

Инкубационный период длительный, паразит развивается в подкожной клетчатке, на слизистых или в конъюнктиве глаза и способен перемещаться под кожей со скоростью до 10–30 см в сутки. Извлечь его можно только хирургически.

Основной источник заражения для комаров — инфицированные собаки и кошки. Эндемичные регионы — юг страны с теплым и влажным климатом (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край, Севастополь), а также ряд других областей, включая Воронежскую, Ивановскую, Костромскую, Орловскую, Пензенскую, Тамбовскую, Амурскую, Омскую и Мордовию.

При подозрении на дирофиляриоз следует незамедлительно обратиться к врачу. Заболевание не дает эпидемических вспышек, но требует внимания из-за специфического способа лечения.

Ранее сообщалось, что, если после укуса комара появился сильный отек размером с ладонь, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач общей практики, нутрициолог, гериатр Елена Павлова отметила, что реакция может сопровождаться покраснением и признаками острой аллергии.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

