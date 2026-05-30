Найдена альтернатива трассе «Новороссия», где дроны разбрасывают взрывчатку

Власти подготовили альтернативные маршруты объезда трассы «Новороссия» с учетом текущей обстановки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что движение в сторону Крыма и ДНР продолжается в штатном режиме, но в то же время подтвердил «определенные логистические трудности».

Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Работаем в постоянной координации с коллегами из ДНР и Херсонской области. Доверяйте только проверенным источникам информации. В любой нештатной ситуации следуйте рекомендациям военнослужащих на блокпостах и сотрудников ГИБДД, сохраняйте бдительность, — написал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения. По его словам, ситуация остается напряженной, так как ВСУ пытаются создать иллюзию блокады.