ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 21:33

Найдена альтернатива трассе «Новороссия», где дроны разбрасывают взрывчатку

Балицкий: власти проработали пути объезда федеральной трассы «Новороссия»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти подготовили альтернативные маршруты объезда трассы «Новороссия» с учетом текущей обстановки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что движение в сторону Крыма и ДНР продолжается в штатном режиме, но в то же время подтвердил «определенные логистические трудности».

Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Работаем в постоянной координации с коллегами из ДНР и Херсонской области. Доверяйте только проверенным источникам информации. В любой нештатной ситуации следуйте рекомендациям военнослужащих на блокпостах и сотрудников ГИБДД, сохраняйте бдительность, — написал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения. По его словам, ситуация остается напряженной, так как ВСУ пытаются создать иллюзию блокады.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
Новороссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.