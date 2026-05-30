30 мая 2026 в 21:54

Просмотр финала Лиги чемпионов закончился дракой фанатов

Во время просмотра финала Лиги чемпионов в ТЦ «Небо» произошла драка. Число пострадавших и их состояние сейчас уточняют.

В торговом центре в Солнцево работают машины скорой помощи и полиции, при этом охрана ограничила доступ посетителей на один из этажей. Параллельно в матче между ПСЖ и «Арсеналом» продолжается основное время, на 120-й минуте счет между французской и английской командами составляет 1:1.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСЖ начался с быстрого гола красно-белых. На шестой минуте встречи немецкий нападающий лондонцев Кай Хаверц прорвался сквозь оборону парижан.

До этого начались столкновения между болельщиками ФК «Пари Сен-Жермен» и полицией в Париже. Фанаты запускали в сторону силовиков фейерверки и бросали камни, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Также российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил удар по голове в финале Лиги чемпионов против «Арсенала». На 26-й минуте голкипер столкнулся с защитником Маркиньосом. После эпизода на поле вышли врачи команды. Сафонову оказали помощь, после чего он продолжил матч. Во время паузы запасной вратарь парижан Люка Шевалье успел начать разминку.

