Травма, личная жизнь, связь с Долиной: как живет Дмитрий Маликов

Певец Дмитрий Маликов продолжает творческую деятельность в России. Что известно о его личной жизни и как он отзывается об исполнительнице Ларисе Долиной?

Как прославился Маликов

Дмитрий Маликов появился на свет 29 января 1970 года в столице России в семье Юрия Маликова, создателя знаменитого ансамбля «Самоцветы», и балерины Людмилы Вьюнковой. После получения среднего образования он окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

Эстрадная карьера Маликова началась в 1988 году, когда на концерте в Зеленом театре он исполнил песни «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». В 1989 году артист впервые спел композицию «До завтра». Она вошла в топ-100 лучших песен XX века по версии «Европы Плюс». Его первые сольные концерты в «Олимпийском» состоялись в 1990 году.

За свою карьеру Маликов создал множество хитов, среди которых выделяются «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая», «Кто тебе сказал» и «С чистого листа». Помимо музыкальной деятельности, он также вел передачу «Спокойной ночи, малыши!» и был наставником в шоу «Голос».

Маликов о Долиной

Маликов признался, что народная артистка России Лариса Долина написала ему одну из первых песен под названием «Дом на облаке», когда ему было еще 17 лет. По его словам, певица заметила его талант и посчитала, что он подает надежды.

«Я с Ларисой давно дружу, и она как-то давно меня очень поддержала. Мне было 17, и она в качестве композитора написала мне одну из моих первых песен. К ней обратился мой отец, она сказала: „Да, симпатичный парень, подает надежды“. Песня называется „Дом на облаке“», — поделился Маликов.

Артист отметил, что эта песня ни разу не была выпущена и почти 40 лет хранится у него на кассете. Он добавил, что подумает над тем, чтобы решиться выпустить ее.

Травма

Маликов на гольф-турнире Golf Cup от Radio Monte Carlo рассказал, что во время игры в футбол потянул заднюю мышцу бедра. По словам исполнителя, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом он не стал обращаться за помощью к медикам.

«Я потянул заднюю мышцу бедра. Вот она у меня до сих пор болит. Потому что я азартный, я не могу уже успокоиться, я лечу за мячом и забываю о том, сколько мне лет», — признался Маликов.

Личная жизнь

В возрасте 18 лет Дмитрий Маликов встретился с Натальей Ветлицкой, певицей, которая была старше его на шесть лет. Их отношения, начавшиеся с романтического увлечения, длились около трех лет.

«Я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина. Я же была очень огненная, один раз даже дала ему по башке каблуком. Конечно, за дело. Но там была железная набойка, и он потом ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать», — рассказывала Ветлицкая в программе «Привет, Андрей!».

В 1999 году Маликов женился на Елене Изаксон. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания, в 2018 году — сын Марк.

Младшего ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Супруги долгое время не раскрывали информацию о том, что в их семье ожидается пополнение. Однако после того как новость просочилась в прессу, им пришлось официально подтвердить эти слухи.

