В Италии объяснили слухи о посредничестве Драги между Россией и ЕС Экс-премьер Италии Драги не получал предложений о посредничестве между РФ и ЕС

Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги не получал предложений о посредничестве в возможных переговорах России и ЕС по урегулированию украинского конфликта, сообщает ТАСС. По словам представителя Драги, его потенциальное участие является лишь предположением, циркулирующим в СМИ.

Представитель политика отметил, что Драги прагматичен. Он не рассматривает ситуации, если они не имеют конкретики.

Марио Драги не получал никаких предложений. Его возможное участие — лишь [циркулирующее в СМИ] предположение, — сказал собеседник агентства.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в своих социальных сетях указала, что Европа должна присутствовать за столом переговоров между Россией и Украиной. При этом она должна быть не посредником, а непосредственным участником. Политик добавила, что Брюссель никогда не будет беспристрастным посредником, так как находится на стороне Киева и отстаивает свои цели.

Тем временем вопрос о вступлении Украины в Европейский союз спровоцировал скандал внутри итальянского правительства. Издание Il Fatto Quotidiano передает, что партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини («Лига») категорически выступила против такой перспективы.