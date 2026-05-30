Отказ в звании народной, измена, слова об СВО: как живет Нонна Гришаева

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева в 54 года продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Гришаева

Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. В 1988 году переехала в Москву и поступила в Театральное училище им. Щукина. С 1994 по 2009 год служила в Театре им. Евгения Вахтангова. Ради спектакля «Мадемуазель Нитуш» отказалась от главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

Дебют Гришаевой в кино состоялся в комедии «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Наибольшую популярность ей принесло участие в пародийном шоу «Большая разница» на Первом канале. Также она снималась в программах «Две звезды» и «Один в один».

В фильмографии Гришаевой более 100 работ, включая ленты «Московские каникулы», «Люба, дети и завод», «День выборов», «День радио», «В активном поиске», «Папины дочки», «Беспринципные» и другие.

Что известно о личной жизни Гришаевой

Нонна Гришаева впервые вышла замуж за актера и музыканта Антона Дерова. В 1996 году у них родилась дочь Анастасия. Этот брак продлился семь лет.

В студии программы «Секрет на миллион» артистка рассказала, что после развода с первым мужем у нее был роман с неким бизнесменом, однако они расстались из-за его измены с ее близкой подругой.

«Очень больно. Мне водитель сказал, что у них отношения. Я, естественно, спросила, и они не стали отпираться. Я просто тихо переживала это предательство и нашла в себе силы идти дальше», — поделилась она.

В 2006 году Гришаева вышла замуж за актера Александра Нестерова. Пара воспитывает общего сына Илью. Ради супруга артистка отказывается от съемок в постельных сценах.

«Я отказываюсь от подобных съемок, чтобы не доставлять мужу неприятных эмоций. И у меня есть не только муж, но и дети, и я всегда об этом помню. Не хочу, чтобы им было стыдно за меня», — делилась она.

Нонна Гришаева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Что Гришаева говорила о спецоперации

Нонна Гришаева после начала спецоперации опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что ощущает себя «маленькой девочкой», которую в зале суда спрашивают, хочет она жить с папой или мамой.

Актриса попросила общественность не просить ее сделать выбор, поскольку она любит каждую сторону.

Что известно об отказе Гришаевой в звании

Театр Роста несколько раз подавал прошение о присвоении Нонне Гришаевой звания «Народная артистка России», однако комиссия не удовлетворяла его.

«В спектакле „Люся“ героиня говорит: „Для того чтобы жить спокойно, нужны три „Б“ — нужно быть бедной, больной и бездарной. Вот это точно не про меня, наверное, поэтому так и происходит. А к званиям и наградам я отношусь спокойно. Для меня важнее любовь и признание зрителя», — поделилась актриса.

Чем сейчас занимается Гришаева

Нонна Гришаева продолжает творческую деятельность. Она снимается в кино, играет в спектаклях и является художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя.

Также артистка сейчас принимает участие в программе «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1». Она входит в команду «Звезды», которой необходимо угадать, кто из команды «Участники» не умеет петь и выступает под фонограмму.

В 2026 году с артисткой на экраны вышли ленты «Когда горит огонь», «Отмороженные-2» и «Папины дочки. Новые-5».

