09 ноября 2025 в 21:26

«Душа болит»: Гришаева высказалась о смерти Симонова

Гришаева: Симонов мастерски играл самые разные роли

Актер театра и кино Владимир Симонов, запомнившийся зрителям по сериалам «Домашний арест» и «Каменская», обладал редким чувством юмора и мастерски играл самые разные роли, рассказала Нонна Гришаева в своем Telegram-канале. По словам артистки, новость о его смерти по-настоящему поразила ее.

Невозможно поверить… Володя Симонов, титан Вахтанговской школы, истинно универсальный артист, которому было подвластно все, обладающий невероятным чувством юмора и самоиронии… Таких больше нет… Душа болит и плачет… Спасибо за счастье быть твоей партнершей… Светлая память, — написала актриса.

Ранее актер Марат Башаров назвал смерть Симонова страшной потерей для Театра имени Вахтангова и кинематографа. Как отметил артист, Симонов был молодым и потрясающим — его уход стал невосполнимой утратой.

Вместе с этим народный артист России Сергей Маковецкий заявил, что Симонов был уникальным сценическим партнером, с которым у него сложились близкие дружеские и творческие отношения. Он подчеркнул, что их взаимопонимание доходило до интуитивного уровня. По его словам, уход коллеги воспринимается как тяжелая и несправедливая потеря.

