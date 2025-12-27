Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 15:34

Мелкая морось и тепло до +8? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве на следующей неделе толщина снежного покрова вырастет до 12–15 сантиметров, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 29 по 31 декабря, ждать ли мелкой мороси и тепла до +8 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

По словам Александра Ильина, в начале следующей недели в Москву придет морозная погода.

«Со вторника, 30 декабря, по четверг, 1 января, дневная температура ожидается в пределах -10–13 градусов, по ночам — -12–17 градусов. К новогодней ночи толщина снежного покрова может составить 12–15 см», — отметил синоптик.

По данным метеоцентров, в понедельник, 29 декабря, температура в течение всего дня будет колебаться в пределах от -5 до -7 градусов. Основной чертой станет постоянный, хотя и слабый, снег, который будет идти практически без перерыва. Атмосферное давление в этот день начнет постепенно падать.

Во вторник, 30 декабря, похолодание станет более ощутимым. Если утром столбик термометра покажет около -8 градусов, то к полуночи температура опустится до -11 градусов. Снегопад продолжится в первой половине дня, но к вечеру осадки, согласно прогнозу, должны прекратиться. Давление останется низким и стабильным.

Канун Нового года, среда, 31 декабря, встретит москвичей морозом. Утром температура опустится до отметки в -15 градусов. В течение дня ожидается некоторое потепление — примерно до -9 градусов. К вечеру снова начнется похолодание, до -13 градусов. Осадки в новогоднюю ночь, по прогнозам, не ожидаются, небо будет пасмурным.

Таким образом, в российской столице в начале следующей недели мелкой мороси и тепла до +8 градусов не ожидается.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что на следующей неделе будет стоять настоящая зимняя погода.

«Все больше и больше уверенности, что в канун Нового года мы войдем с отличной зимней погодой, со снегом и без ветра. Атмосфера перестраивается так, что никакой новый циклон или поворот ветра к западу не вынесет нам „волшебные 0 градусов“, а с 28 декабря температура воздуха постепенно, но уверено будет только понижаться. Сначала температура воздуха в Санкт-Петербурге — от -2 до -7 градусов, ближе к Новому году — до -10 градусов. Снегом не засыплет, но он будет довольно часто. Даже в Новый год есть перспективы, что снег будет идти. Хотя город большой и в разных районах может быть по-разному. Так что красивый новогодний вид в этом году можно начинать прогнозировать», — рассказал метеоролог.

