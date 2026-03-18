Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса Продюсер Лавров: альтернативой Дубаю для артистов из России может стать Бодрум

Альтернативой Дубаю для звезд российского шоу-бизнеса может стать турецкий Бодрум, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он отметил, что уже в ближайшее время в этом городе состоятся концерты артистов из РФ.

Дубай был удобен логистикой, пять часов перелета из Москвы и уже в теплом климате. Не знаю, что может стать альтернативой. Сейчас много концертов проходит на Пхукете и на Бали, но лететь туда далеко — 10-11 часов и это другой часовой пояс. Может быть, какой-то город в Турции, например, Бодрум. Я знаю, что у многих там концерты: у Валерии, Меладзе и других, — сказал Лавров.

Продюсер отметил, что многие звезды, которые инвестировали в недвижимость в Дубае и давали там концерты, еще надеются, что политическая ситуация изменится и обстрелы прекратятся.

Ранее стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены пересмотреть условия сохранения налогового резидентства для иностранцев, уехавших из страны после начала конфликта между США и Ираном. По данным Financial Times, Дубай пытается удержать состоятельных экспатов.