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12 июня 2026 в 02:04

В деле убитой в Дубае стюардессы появился новый поворот

Двое полицейских из Петербурга стали фигурантами дела после убийства в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции после расследования убийства жительницы Петербурга, тело которой обнаружили в одном из отелей Дубая, передает РИА Новости. По версии следствия, девушка с 2024 года неоднократно обращалась в правоохранительные органы с жалобами на насилие со стороны бывшего партнера.

Следователями... возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), — сказано в материале.

Как считают следователи, сотрудники полиции не приняли необходимых процессуальных решений, несмотря на наличие оснований для проверки заявлений потерпевшей. В результате мужчина, которого позже обвинили в убийстве девушки, смог избежать уголовного преследования в разумные сроки.

Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что житель Мытищ предстанет перед судом по делу об убийстве и изнасиловании женщины в 2002 году. Тело убитой бросили на пустыре.

Общество
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