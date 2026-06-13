Отдых в Турции в 2026-м: что изменилось, где принимают СБП и «Мир»

Отдых в Турции в 2026-м: что изменилось, где принимают СБП и «Мир»

Лето-2026 обещает стать очень активным для турецкого направления: страну могут посетить до 6 млн россиян. Корреспондент NEWS.ru лично протестировал главные курорты, от Кемера до Алании, и выяснил, где выгоднее менять валюту, работают ли российские карты, стоит ли закупаться лекарствами и как с помощью местных хитростей сэкономить на трансфере и номере в отеле. Подробнее — в нашем материале.

Лира, доллар или СБП — чем выгоднее платить в Турции

Курс турецкой лиры сегодня играет на руку россиянам. Еще в июне 2022 года за одну лиру просили почти четыре рубля, сейчас — чуть больше полутора. Поэтому первый совет: прилетев в Турцию, не ленитесь заглянуть в ближайший обменник. Местная валюта сейчас заметно выгоднее долларов и евро.

Есть и сюрприз: если раньше продавцы в лавках шарахались от долларов старого образца, то сейчас — никаких проблем. Турки принимают любые американские купюры, не глядя на год выпуска.

Главный же финансовый тренд сезона-2026 — российская Система быстрых платежей (СБП). Она работает во многих магазинах и аптеках. «Нам, конечно, наличка нужнее, но по СБП тоже можно. Даже скидочку сделаем, процентов пять точно», — признался корреспонденту NEWS.ru один фармацевт.

И это не единичный случай. В торговых точках по всей Анталье все чаще встречаются таблички «Принимаем рубли. Работает СБП». Мягкая сила в действии — рубль теперь в ходу наравне с долларом и евро.

Фото: Михаил Прибыловский/NEWS.ru

Где отдыхать, чтобы не «сгореть» от жары

Лето-2026 в Турции, по прогнозам, будет аномально жарким. Уже в конце мая днем термометры показывали +33, хотя море еще не прогрелось. Картина на пляжах наблюдается забавная: немцы толпятся у бассейнов, а россияне с раннего утра оккупируют лежаки у воды.

Александр из Самары, энергично заходя в воду, бросает: «Хорошая водичка. Европейцы просто на нашей Волге не были. У нас в июле она лучше не прогревается — никаких проблем!»

Однако важно понимать географию. Традиционный «ад» — это Алания, там жарче всего. В самой Анталье на пару градусов меньше. А вот в Кемере, который спрятался в горах, воздух уже не такой обжигающий.

Престижные Мармарис и Бодрум стали бешеными по ценам. Даже обеспеченные турки теперь едут в Анталью. «Говорят: „Бодрум нам больше не по карману. И европейцы сюда же переключились“», — делится владелица апартаментов Гульшат.

Чем опасны и чем выгодны турецкие аптеки

Турция всегда славилась аптеками. Российские туристы совмещают пляж с закупкой медикаментов. Людмила Петровна из Екатеринбурга, выходя из аптеки с внушительным пакетом, рассказывает: «Я всегда здесь покупаю лекарства. Родственники просят. Они тут качественные, знаете почему? Турки за подделки головы отрубают, вот их и нет».

Истории о смертной казни за контрафакт — это, конечно, городской фольклор, но доля правды в контроле качества есть.

Аптека в Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако не все так радужно. Некоторые препараты действительно в 3–4 раза дешевле российских аналогов, но глазные капли или поливитамины выгоднее покупать дома. И главное правило, которое лучше выучить наизусть: антибиотики в Турции без рецепта врача не купить нигде. Здесь строже, чем во многих российских аптеках.

Как уберечь ребенка от ротавируса в Турции

Главный страх родителей в Турции — подхватить ротавирус. Местные медики подтверждают: он не случаен. Доктор из госпиталя в Анталье прямо заявил корреспонденту NEWS.ru: «Июль и август — пик ротавируса. Жара до +50, плюс огромное скопление людей. Дети заражаются чаще всего после бассейнов и аквагорок в отелях».

Совет врача категоричен: плавайте только в море, а от бассейнов держитесь подальше. На этот случай туроператоры напоминают: страховой полис — не формальность. Экстренный визит к врачу за границей влетит в копеечку, а полис решит проблему.

Как не переплатить за номер в отеле

Семейные комнаты в отелях разбирают еще до начала сезона, да и цены на них кусаются. Как рассказали корреспонденту NEWS.ru сотрудники отелей, выгоднее брать два «коннект-номера» (стандартные комнаты, соединенные внутренней дверью). У каждого свой вход с коридора — это удобно и часто дешевле одного большого люкса.

Еще один лайфхак: покупайте у туроператора самый простой номер (например, с видом на парковку или территорию). А при заселении прямо на ресепшене договоритесь о доплате за вид на море. В отеле это обычно выходит дешевле, чем предоплата у туроператора в России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как экономить на трансфере из аэропорта

Отдельный вопрос — как добраться из аэропорта. Алис, владелец местной компании по аренде авто, смеется: «Русские любят персональные трансферы. Но бронировать их через туроператора — разорение. Дешевле организовать все напрямую на месте».

Корреспондент NEWS.ru проверил это на себе. Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Антальи до Кемера у туроператора тянет на $200–250. Тот же самый путь у местных перевозчиков стоит $50–60. Разница — в четыре раза!

И еще один нюанс 2026 года: такси в Турции взлетело в цене. Одна поездка по городу порой дороже суточной аренды автомобиля. Взять седан напрокат можно за $45 в сутки, минивэн — за $80–90. И это часто выгоднее, чем ловить такси для каждой поездки.

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