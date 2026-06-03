Туристам объяснили ключевую значимость страховки в отпуске

Туристический страховой полис защитит россиян от развития болезней и позволит своевременно получить помощь за границей, заявила NEWS.ru руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового дома ВСК Марина Меликьян. По ее словам, наличие такого документа становится особенно важным, поскольку в зарубежных странах экстренный визит к врачу обходится в крупную сумму.

Чаще всего в путешествиях россияне обращаются к страховщикам по туристическому полису — его можно оформить перед поездкой за границу и по РФ. По нему можно обратиться к врачу в экстренной ситуации. За границей такая страховка особенно полезна, ведь самостоятельный визит к врачу при острых состояниях может стоить очень дорого. Чаще всего туристы обращаются к медикам с болезнями ЖКТ и травмами, в том числе получают порезы от кораллов и укусов рыб. Стоит помнить, что подобные повреждения требуют тщательного ухода. При высоких температурах воздуха есть риск развития нагноений раны и других осложнений. Страховка позволяет своевременно оказать туристу помощь и не допустить развития болезни, — пояснила Меликьян.

Она добавила, что помимо туристической страховки выручить может и полис от несчастных случаев. По ее словам, тройку самых проблемных направлений возглавляет Египет, где случается почти половина всех инцидентов, за ним следуют Таиланд и Вьетнам.

Кроме туристической страховки, путешественник может получить компенсацию при наличии полиса страхования от несчастных случаев. По нашим данным, 97% несчастных случаев на майские праздники приходится на зарубежные поездки. Самые частые обращения — диарея и рвота, далее идут кашель, боли в горле, животе и травмы. Лидером по числу инцидентов стал Египет. На втором месте Таиланд, далее Вьетнам. Затем идут Китай и Турция. Внутри России чаще всего проблемы возникают в Адлере и Сочи, — заключила Меликьян.

Ранее адвокат Константин Степанов заявил, что российским туристкам, отправляющимся на отдых за границу, следует неукоснительно соблюдать правило «своей бутылки» и пользоваться тест-полосками для проверки напитков. Он пояснил, что преступники за рубежом часто используют «коктейли с закладками» для усыпления жертв, после чего обворовывают их или похищают личные данные.