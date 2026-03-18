Власти ОАЭ запаниковали из-за массового исхода богачей на фоне войны

Власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены пересмотреть условия сохранения налогового резидентства для иностранцев, уехавших из страны после начала конфликта между США и Ираном, сообщает Financial Times со ссылкой на партнера по налоговому праву в BDO Эльзу Литлвуд. По данным издания, Дубай пытается удержать состоятельных экспатов.

Недавние события уже нанесли ущерб привлекательности Дубая как города с точки зрения безопасности и защищенности. Для экономики и имиджа города крайне важно удержать этих экспатов, — говорится в сообщении.

В настоящее время в ОАЭ действуют два основных критерия для получения налогового резидентства: непрерывное пребывание в стране в течение 183 дней в году либо 90 дней при наличии работы или недвижимости. Однако для тех, кто покинул Эмираты из-за боевых действий, могут сделать исключение. Источники FT отмечают, что чиновники пока не готовы вводить общие льготы, но обещают индивидуальный подход к рассмотрению заявлений от экспатов, вернувшихся после окончания конфликта.

Ранее утром во вторник, 17 марта, в Дубае прогремели взрывы. Они произошли после объявления угрозы ракетного удара. Другие подробности, в том числе наличие поврежденных объектов и пострадавших, пока неизвестны.