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12 июня 2026 в 13:19

В США признали, что не смогут помочь Украине и ЕС в одном вопросе

США не смогут помочь Украине и Европе с поставками СПГ на зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США не способны восполнить нехватку сжиженного природного газа на Украине и в Европе, заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл. Он пояснил, что в настоящее время в США отсутствуют избыточные запасы, которые можно было бы направить в указанные регионы, передает РИА Новости.

Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион, — сказал он.

Риддл добавил, что европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), тогда как обычно их стараются держать на уровне 90%. Он также отметил, что рынок в целом — не только европейский, но и азиатский — столкнется с дефицитом поставок, и что восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе, не получится.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Вашингтону не нужны новые конкуренты на европейском рынке. Он подчеркнул, что действия американцев могут повысить уровень угроз для реализации проекта газопровода, связывающего Африку и Европу.

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газ
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