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16 июля 2026 в 12:31

Статистика показала нежелание ЕС «закрывать вентиль» газовой трубы из РФ

Евросоюз увеличил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Экспорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа в страны Евросоюза в мае достиг €1,5 млрд (135 млрд рублей), что стало максимальным показателем с начала 2025 года, пишет РИА Новости. По информации агентства, в месячном выражении поставки выросли на 17%, в годовом — на 27%.

Импорт СПГ ЕС в мае составил около €925 млн (83 млрд рублей), увеличившись на 31% по сравнению с апрелем и на 32% в годовом выражении. Поставки трубопроводного газа достигли $575,4 млн (44 млрд рублей), что на 21% больше, чем год назад.

При этом Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа. Согласно документу, ограничения на краткосрочные контракты по СПГ вступили в силу с апреля 2026 года, а по долгосрочным начнут действовать с января 2027 года.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Дипломатический источник в Брюсселе заявил, что переговоры по этому вопросу перенесли на следующую неделю.

Также политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что Чехия, Словакия и Венгрия пытаются оттянуть принятие Евросоюзом 21-го пакета санкций против России. По его мнению, не исключено, что к ним может присоединиться Италия, у которой свое видение на происходящие события.

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