Стало известно о разладе внутри ЕС из-за новых санкций против России В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его данным, которые приводит ТАСС, переговоры по этому вопросу перенесли на следующую неделю.

Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось. Переговоры будут продолжены на следующей неделе, — сообщил инсайдер.

Ранее Китай выступил против американского законопроекта о введении санкций в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа. Представитель МИД КНР Линь Цзянь добавил, что рестрикции не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Совбезом ООН.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что руководители МИД стран Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России. По ее словам, у стран возникли разногласия, в том числе касательно цен на российскую нефть.

Также политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что Чехия, Словакия и Венгрия пытаются оттянуть принятие Евросоюзом 21-го пакета санкций против России. По его мнению, не исключено, что к ним может присоединиться Италия, у которой свое видение происходящий событий.