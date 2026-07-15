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15 июля 2026 в 19:17

Стало известно о разладе внутри ЕС из-за новых санкций против России

В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе. По его данным, которые приводит ТАСС, переговоры по этому вопросу перенесли на следующую неделю.

Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось. Переговоры будут продолжены на следующей неделе, — сообщил инсайдер.

Ранее Китай выступил против американского законопроекта о введении санкций в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа. Представитель МИД КНР Линь Цзянь добавил, что рестрикции не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Совбезом ООН.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что руководители МИД стран Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России. По ее словам, у стран возникли разногласия, в том числе касательно цен на российскую нефть.

Также политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что Чехия, Словакия и Венгрия пытаются оттянуть принятие Евросоюзом 21-го пакета санкций против России. По его мнению, не исключено, что к ним может присоединиться Италия, у которой свое видение происходящий событий.

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