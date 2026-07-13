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13 июля 2026 в 18:21

Евросоюз не согласовал новый пакет антироссийских санкций

Каллас: главы МИД ЕС не согласовали 21 пакет санкций против России

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
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Руководители МИД стран Евросоюза не согласовали 21 пакет санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи. По ее словам, у стран возникли разногласия, в том числе касательно цен на российскую нефть. Текст пресс-конференции опубликовали на сайте Европейской службы внешней связи.

Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко. У стран ЕС есть различные возражения. Война идет многие годы, и она оказывает влияние на цены на нефть, — заявила Каллас.

Она рассказала, что в новый черный список вошли 250 фигурантов. Евросоюз введет ограничения против них по разным санкционным режимам. По заявлению Каллас, это самый большой подобный список. Зампред Еврокомиссии отметила, что его планируют ввести в ответ на атаки России.

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против компании VK. Ей принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие отечественные цифровые сервисы. Европейские чиновники обосновали выбор тем, что VK является материнской компанией разработчика мессенджера МАКС.

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Кая Каллас
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