Евросоюз не согласовал новый пакет антироссийских санкций

Руководители МИД стран Евросоюза не согласовали 21 пакет санкций против России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи. По ее словам, у стран возникли разногласия, в том числе касательно цен на российскую нефть. Текст пресс-конференции опубликовали на сайте Европейской службы внешней связи.

Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко. У стран ЕС есть различные возражения. Война идет многие годы, и она оказывает влияние на цены на нефть, — заявила Каллас.

Она рассказала, что в новый черный список вошли 250 фигурантов. Евросоюз введет ограничения против них по разным санкционным режимам. По заявлению Каллас, это самый большой подобный список. Зампред Еврокомиссии отметила, что его планируют ввести в ответ на атаки России.

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции против компании VK. Ей принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие отечественные цифровые сервисы. Европейские чиновники обосновали выбор тем, что VK является материнской компанией разработчика мессенджера МАКС.