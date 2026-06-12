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12 июня 2026 в 12:56

В России проявились первые за сезон случаи «зуда купальщика»

В России проявились первые случаи церкариоза в новом сезоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России зафиксированы первые в этом сезоне случаи заражения «зудом купальщика», сообщает Telegram-канал Baza. У пострадавших отмечаются сыпь, волдыри и повышение температуры.

По данным канала, несколько отдыхающих подхватили церкариоз после купания в Светлоярском озере в Нижегородской области. Среди причин называют сильный прогрев стоячей воды и наличие водоплавающих птиц, которые являются переносчиками паразитов.

По словам очевидцев, мелководье озера сильно заросло, что в сочетании с жаркой погодой создало благоприятные условия для развития церкарий. При этом паразиты не способны жить в организме человека, однако могут вызывать выраженную аллергическую реакцию с зудом и высыпаниями.

Ранее дерматовенеролог Ольга Янец заявила, что появление отеков и волдырей, а также сильный болевой синдром после загара требуют визита к врачу. Эти признаки часто указывают на серьезные солнечные ожоги, при которых повреждаются глубокие слои эпидермиса. Кроме того, человек должен обратиться за медицинской помощью в случае, если после отдыха на солнце родинка на теле изменила свой цвет или форму.

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