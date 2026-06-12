Пистолет в чемодане стоил россиянке трех лет свободы Суд в Москве приговорил россиянку к трем годам колонии за пистолет в чемодане

Россиянка Татьяна Койл была приговорена Солнцевским районным судом Москвы к трем годам и трем месяцам колонии за попытку ввезти в страну боевой пистолет с патронами через аэропорт Внуково, следует из текста приговора, с которым ознакомился ТАСС. Суд признал женщину виновной по статье о незаконном перемещении оружия через таможенную или государственную границу.

Признать Койл Татьяну Тимофеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации оружия или его составных частей), и назначить наказание в виде лишения свободы на три года и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В ходе допроса Койл пояснила, что с 2003 года постоянно не жила на территории России, поскольку вышла замуж за гражданина США и проживала с ним там. После кончины супруга женщина решила реализовать принадлежавший ей дом и вернуться на родину. Пистолет, как утверждает обвиняемая, перешел к ней по наследству от умершего мужа.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовых таможен остановили ввоз из Индии партии глазных капель, в составе которых обнаружено сильнодействующее вещество. По данным ведомства, изъято два посылочных отправления, содержащих 800 пластиковых флаконов.