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09 июня 2026 в 11:15

Российские таможенники пресекли поставку 800 флаконов наркотических капель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Шереметьевская и Центральная почтовые таможни пресекли поставку из Индии партии глазных капель, содержащих сильнодействующее вещество тропикамид, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. По данным ведомства, задержано два почтовых отправления с 800 пластиковыми флаконами. Экспертиза подтвердила, что общая масса сильнодействующего вещества составила почти восемь килограммов.

Задержано два почтовых отправления, в которых совокупно находилось 800 пластиковых флаконов с надписью Tropicamide BATCH NO. Экспертиза подтвердила, что офтальмологические средства содержат сильнодействующее вещество общей массой почти восемь килограммов, — говорится в сообщении.

При получении посылок в Москве задержали 43-летнюю россиянку, которая заявила, что не знала о содержимом коробок и должна была передать их знакомому. В ходе оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке СОБРа сотрудники таможни задержали и мужчину.

Уголовное дело возбудили по факту контрабанды сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по нему — до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы в судебном порядке добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков на сумму более 50 млн рублей, которые незаконно провозили через границу. Четверо мужчин признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров организованной группой.

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