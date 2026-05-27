Суд изъял 23 золотых слитка контрабандистов в пользу государства

Прокуратура Москвы в судебном порядке добилась конфискации в доход государства ценностей, незаконно перемещенных через границу. Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, четверо мужчин признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров организованной группой.

Суд установил, что фигуранты незаконно перевезли через границу Таможенного союза 23 золотых слитка на сумму более 50 млн рублей. Прокурор требовал конфискации слитков, а также 110 тыс. рублей, использованных для финансирования группы, однако суды первой и апелляционной инстанций первоначально отказались применять статью о конфискации.

После кассационного представления прокуратуры дело направили на новое рассмотрение. В итоге суд удовлетворил требование столичной прокуратуры.

Ранее в России вступил в силу запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Нововведение вступило в силу с 1 мая 2026 года. Ограничение распространяется на физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.