27 мая 2026 в 16:53

Хинштейн сообщил о пострадавших после новой атаки ВСУ на Курскую область

Повторные удары ВСУ беспилотниками по слободе Белой в Беловском районе привели к ранению еще четверых мужчин, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. У всех пострадавших диагностированы осколочные ранения средней степени тяжести, им оказали необходимую помощь.

В результате атаки беспилотниками пострадали еще четверо мужчин. Все получили осколочные ранения — повреждения средней степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь, если потребуется, направим в областную больницу, — говорится в сообщении.

Ранее он заявил, что в результате удара ВСУ по приграничным территориям ранения получили четыре местных жителя, всех госпитализировали. Атака также повредила два автомобиля, уточнил Хинштейн.

Кроме того, губернатор Курской области сообщил, что за последние сутки средства ПВО сбили 51 украинский дрон, а также зафиксировано 82 артобстрела по отселенным территориям — жертв и раненых нет. В Рыльске пострадала неработающая автозаправка: повреждены ее фасад и остекление.

