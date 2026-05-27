Страны Европейского союза имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивают Киев сражаться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал обсуждения переговоров со стороны ЕС квазисхоластикой, передает РИА Новости.

Эти обсуждения о переговорах — это такая квазисхоластика. А действия направлены только на то, чтобы дальше давить, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались. Вот реальность, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией. Политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

На этом фоне германский политолог Александр Рар заявил, что Европа не захочет нейтрального диалога с Москвой. По его мнению, главное для ЕС в переговорном процессе — сделать так, чтобы в архитектуре безопасности региона ничего существенно не поменялось.