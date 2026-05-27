Украинские спецслужбы стремятся создать сеть пособников среди жителей приграничных районов Украины и новых территорий Российской Федерации, заявил первый заместитель директора и руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете». Спецслужбы часто используют шантаж, обман и принуждение, заставляя этих людей совершать подрывные акции, добавил он.

Устремления украинских спецслужб также направлены на формирование сети пособников из числа жителей украинского приграничья и новых исторических территорий Российской Федерации, зачастую путем шантажа, обмана и принуждения их к совершению различного рода подрывных акций, — сказал Кулишов.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Белгородской области, который готовился с привлечением местной жительницы. Женщина была завербована украинскими спецслужбами через мошеннические схемы, но в итоге самостоятельно обратилась в правоохранительные органы.

До этого сотрудники ФСБ задержали завербованных Киевом выходцев из ближнего зарубежья, взорвавших БПЛА в воинской части. Операция проходила на территории Воронежской области. Возбуждены уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, о диверсии и незаконном обороте взрывчатки.