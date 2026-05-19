Двух агентов СБУ поймали в Воронежской области

В Воронежской области задержали взорвавших БПЛА в воинской части агентов СБУ

Сотрудники ФСБ задержали завербованных Службой безопасности Украины выходцев из ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, взорвавших БПЛА в воинской части, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Операция проходила на территории Воронежской области.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России, — уточнили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, диверсии и незаконному обороту взрывчатки. Решением суда задержанных поместили под стражу.

Ранее СК по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину подозревают в приготовлении к террористической деятельности и изготовлении взрывчатых веществ.

Также сообщалось, что житель Калининградской области был приговорен к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, а также в подготовке теракта по заданию представителя ВСУ.