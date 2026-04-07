Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 16:06

Россиянина посадили за госизмену

Жителя Калининграда осудили на 21 год за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителя Калининградской области приговорили к 21 году лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, которое передает ТАСС. Его признали виновным в государственной измене и подготовке теракта по заданию представителя Вооруженных сил Украины.

Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

В суде было установлено, что в 2024 году подсудимый согласился совершить теракт в Калининградской области по заданию представителя Вооруженных сил Украины. Для этого он осуществил фотосъемку предполагаемого объекта, оценил его антитеррористическую и противодиверсионную защиту, а затем передал эту информацию представителю ВСУ. После этого он получил от соучастников самодельное взрывное устройство для выполнения теракта.

Ранее трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и один уроженец Удмуртской Республики. Суды назначили им наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 20 лет.

Регионы
Калининградская область
госизмена
суды
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.