Россиянина посадили за госизмену Жителя Калининграда осудили на 21 год за госизмену

Жителя Калининградской области приговорили к 21 году лишения свободы, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, которое передает ТАСС. Его признали виновным в государственной измене и подготовке теракта по заданию представителя Вооруженных сил Украины.

Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием 4 лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

В суде было установлено, что в 2024 году подсудимый согласился совершить теракт в Калининградской области по заданию представителя Вооруженных сил Украины. Для этого он осуществил фотосъемку предполагаемого объекта, оценил его антитеррористическую и противодиверсионную защиту, а затем передал эту информацию представителю ВСУ. После этого он получил от соучастников самодельное взрывное устройство для выполнения теракта.

Ранее трое граждан России получили длительные сроки по решению военных судов за подготовку терактов по указанию СБУ. Среди осужденных — две жительницы Ленинградской области и один уроженец Удмуртской Республики. Суды назначили им наказание в виде лишения свободы на сроки от 17 до 20 лет.