Самолет совершил аварийную посадку в российском регионе

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике. На борту, вылетевшем из Теплого Ключа, находились восемь человек. Данных о пострадавших и состоянии воздушного судна пока нет.

Произвел аварийную посадку в лесном массиве самолет Ан-2. На борту находились восемь человек, — сказано в сообщении.

По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Затем пришло сообщение об аварийной посадке и координаты места. Пассажиры пешком вышли из леса и направились в сторону Теплого Ключа.

