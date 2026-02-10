Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 09:38

Санитарный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Санитарный Ан-24 сел в Нижнеангарске с отказавшим двигателем

Фото: t.me/vstproc*
Читайте нас в Дзен

Санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.

Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию. Несмотря на серьезную поломку, пилотам удалось успешно посадить воздушное судно на запасной взлетно-посадочной полосе.

Воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45, — добавили в ведомстве.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, транспортная прокуратура начала проверку/

Ранее прокуратура начала проверку после инцидента с изъятием детского питания в аэропорте в Иркутске. Во время предполетного досмотра сотрудники воздушной гавани потребовали у матери вылить молоко из детской бутылочки и забрали всю еду для малыша. Шестичасовой перелет женщина провела без специального детского питания, ей пришлось кормить ребенка тем, что предоставила авиакомпания во время полета.
авиация
рейсы
самолеты
Бурятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не поверил»: Диброва раскрыла первую реакцию экс-мужа на новые отношения
Макрон рассказал, чем Европа заменила поставки энергоресурсов из России
Раскрыта причина резкого роста числа случаев СДВГ
В России разработали портативную систему для экспресс-анализа ДНК
Фон дер Ляйен уступила Каллас в вопросе контроля над разведкой Евросоюза
Россияне стали получать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре
«Время упущено»: в России высказались о попытках Долиной вернуть славу
Юрист оценил законность требования прохождения «нулевого» техобслуживания
Названы основные мошеннические схемы в преддверии 14 февраля
Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
Россияне начали целенаправленно портить технику для компенсаций
Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева объявили в розыск
Лавров раскрыл ужасающую правду о нацизме в Европе
Премьера спектакля «Лир во время чумы» состоится в театре Пушкина
«Нам придется»: Макрон выступил с неожиданным заявлением о России
Тимошенко переписала свои «богатства» на родню
В России ввели ГОСТ на популярную восточную сладость
Небензя указал на неспособность ЕС участвовать в урегулировании на Украине
Российский турист погиб под колесами автобуса на Пхукете
Суд на Камчатке вынес приговор педофилу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.