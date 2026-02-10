Санитарный самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.

Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию. Несмотря на серьезную поломку, пилотам удалось успешно посадить воздушное судно на запасной взлетно-посадочной полосе.

Воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13:45, — добавили в ведомстве.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, транспортная прокуратура начала проверку/

Ранее прокуратура начала проверку после инцидента с изъятием детского питания в аэропорте в Иркутске. Во время предполетного досмотра сотрудники воздушной гавани потребовали у матери вылить молоко из детской бутылочки и забрали всю еду для малыша. Шестичасовой перелет женщина провела без специального детского питания, ей пришлось кормить ребенка тем, что предоставила авиакомпания во время полета.