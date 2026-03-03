Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 18:40

«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов

Сергей Жигунов Сергей Жигунов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press
Заслуженный артист России Сергей Жигунов прославился благодаря ролям в лентах «Гардемарины» и «Моя прекрасная няня». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Жигунов

Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в семье актеров Виктора и Галины Жигуновых. В 1980 году он поступил в Щукинское училище, но был отчислен за «профнепригодность», так как стал сниматься в кино и почти забросил учебу. Спустя время он восстановился в институте и окончил его.

Жигунов дебютировал в кино в 1983 году в фильме «Признать виновным». Наибольшую известность ему принесли роли в картине «Виват, гардемарины!» и сериале «Моя прекрасная няня». Также он снимался в лентах «Сердца трех», «Королева Марго», «Дело чести», «Беглые родственники», «Всем по 50» и других.

На настоящий момент в фильмографии артиста более 100 работ.

Сергей Жигунов в роли Максима Шаталина в телесериале «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов в роли Максима Шаталина в телесериале «Моя прекрасная няня» Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Жигунов не снимался в продолжении «Гардемаринов» из-за конфликта с народной артисткой России режиссером Светланой Дружининой. По ее словам, актер часто жаловался и спровоцировал на съемках драку с постановщиком трюков.

«Неожиданно Жигунов начал устраивать истерики: он устает и не может вставать так рано, да еще ухаживать за конем», — делилась она.

Что известно о личной жизни Жигунова

Первый раз Сергей Жигунов женился в 1985 году на актрисе Вере Новиковой, которая была старше его на пять лет. Они познакомились на съемках фильма «Шанс», на тот момент Новикова состояла в отношениях с Андреем Ярославцевым и воспитывала дочь, но ради Жигунова ушла из семьи.

В 1990 году у пары родилась дочь Мария. В 2006 году Жигунов расстался с супругой ради коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Спустя два года актриса ушла от него, встретив фигуриста Петра Чернышева. Тогда Жигунов вернулся к Новиковой, и они поженились второй раз.

«Когда мы в первый раз развелись, у меня было ощущение, что передо мной стена, и жизнь как бы разделилась на до и после. Я не знала, как жить дальше, но в то же время была уверена, что наша история еще не закончилась, что это как-то несправедливо, неправильно. Не прошло и года, как он снова позвонил. „Что-то у меня без тебя ничего не получается“», — рассказала Новикова в программе «Судьба человека».

Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

В 2020 году артисты вновь развелись. Причиной расставания стала новая любовь Жигунова — журналист Виктория Ворожбит. Пара поженилась в 2021 году.

Чем сейчас занимается Жигунов

Сергей Жигунов в 63 года продолжает творческую деятельность. В феврале он принял участие в съемках спецвыпуска программы «Модный приговор» в качестве модного судьи.

В 2026 году ожидается премьера многосерийного фильма Жигунова «Порода», сюжет которого тесно связан с СВО. По словам артиста, около 50 режиссеров отказались снимать этот проект.

«У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем в том числе должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему», — заявил он в интервью NEWS.ru.

По мнению актера, во всем виновато либеральное движение, которое не менее 20 лет толкало россиян «к европейским ценностям». В результате, как считает Жигунов, возникло «внутреннее сопротивление».

Мария Баранова
М. Баранова
