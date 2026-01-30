Слова о Пугачевой, слухи о раке, критика Бони: как живет Светлана Дружинина

Народная артистка России Светлана Дружинина широко известна как режиссер фильмов о приключениях гардемаринов. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Дружинина

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. В 11 лет поступила в цирковое училище, затем начала заниматься в балетной школе. В 1955 году окончила хореографическое училище при Большом театре, но не смогла работать по профессии из-за травмы руки.

Дружинина дебютировала на экране в 1955 году в фильме «За витриной универмага», после съемок в котором поступила на режиссерский факультет ВГИКа. Также она играла в лентах «Дело было в Пенькове», «Девчата», «На семи ветрах», «Любимая», «Одиночество» и других.

В 1965 году Дружинина начала карьеру режиссера. Под ее руководством вышли фильмы «Исполнение желаний», «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов» и другие.

Что известно о личной жизни Дружининой

Светлана Дружинина с 1958 года состоит в браке с кинооператором Анатолием Мукасеем. Супруги познакомились во время обучения во ВГИКе. В 1958 году у пары родился сын Анатолий, в 1966 году — Михаил.

Старший наследник Дружининой погиб в 28 лет, у него остался сын Даниил. Спустя несколько лет ушла из жизни мать мальчика. Артистка вместе с мужем оформили опеку над внуком.

В 2019 году Даниил Мукасей появился в шоу «Звезды сошлись» на НТВ и рассказал, что потребовал от Дружинной продать апартаменты матери, и признался, что нигде не работает и предпочитает путешествовать по Индии.

«Посмотрев программу, мы были очень расстроены. Анатолий до сих пор опечален. Но все не так страшно. Если мы дышим, ходим, живы, любим друг друга, детей и внуков — это уже счастье», — заявила артистка.

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Спустя год внук Дружининой принял участие в программе «Мужское/Женское» и рассказал, что средства от продажи квартиры вложил в бизнес и на написание авторских песен. В эфире мужчина признался, что хочет наладить отношения с семьей.

«Мне ничего от них не нужно. Хочется, чтобы мы снова были семьей, общались. Возможно, я буду иногда приезжать из Индии и навещать их», — отметил он.

Как Дружинина относится к СВО

Светлана Дружинина в июле 2023 года призналась, что после начала спецоперации размышляла о том, можно ли было решить ситуацию другим способом и договориться о разрешении конфликта. Спустя время режиссер убедилась, что СВО необходима.

«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: „Ну поздравляю, вы россияне! Будем жить долго и счастливо“. И конечно, была уверенность, что все будет гораздо проще. Потому что есть определенные человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то, конечно, того, что мы сегодня переживаем — ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение», — отметила она.

Как Дружинина говорила об отъезде Пугачевой и Галкина

Светлана Дружинина считает, что покинувшие Россию после начала спецоперации артисты сами себя наказали, потому что со временем осознают свою невостребованность за границей. При этом режиссер призналась, что ей жалко народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Мне очень жалко Аллу Борисовну. Она в свое время была достоянием страны. Но она сама себя наказала, отказала сама себе в той заслуженной славе, уважении и любви страны. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок в Грязи. Она там никому не нужна, ну похлопают ей там три раза», — сказала она.

Аналогичные чувства режиссер испытывает к отъезду юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого считает талантливым человеком.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о состоянии здоровья Дружининой

В 2024 году Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации Светланы Дружинной якобы из-за проблем с легкими на фоне онкологии. Тогда артистка призвала не верить сведениям о ее «болезни», назвала слухи преувеличенными и заверила, что она «всех переживет».

На протяжении 2025 года также неоднократно появлялись слухи о госпитализации режиссера и ее супруга, однако она в беседе с NEWS.ru опровергала их.

Чем сейчас занимается Дружинина

Светлана Дружинина в декабре отметила свое 90-летие. Сейчас режиссер не работает над новыми фильмами, но посещает фестивали и творческие мероприятия.

На днях артистка после просмотра программы «Место встречи», где показали отдых селебрити в Куршевеле, раскритиковала за роскошь напоказ российских знаменитостей, в частности блогера и телеведущую Викторию Боню.

«Я все думаю про программу Андрея Норкина на НТВ. Там показали людей, которые отдыхают за рубежом в наше сложное время. Пусть! Есть возможность — отдыхайте, смотрите красоты! Я тоже была во Франции. Но хвастать своими покупками, рассказывать, что на мне надето, — это так по-плебейски!» — заявила она.

