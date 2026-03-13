Дизельное топливо из затонувшего теплохода разлилось по Енисею

В Красноярске затонул теплоход на реке Енисей, дизельное топливо из которого разлилось в воду, сообщает краевое учреждение «Спасатель». На месте происшествия установили 30 метров боновых заграждений, чтобы локализовать разлив. Кроме того, 70 квадратных метров акватории обработали биоразлагаемым сорбентом.

Вечером 12 марта поступило сообщение, что в Красноярске из затонувшего теплохода на реке Енисей, возле берега в районе ул. Пограничников, идет утечка дизельного топлива. <…> Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда установили 30 метров боновых заграждений, предоставленных «Енисейречтрансом», чтобы локализовать разлив, — говорится в сообщении.

