Баскетболист Касаткин провел первый матч после выхода из французской тюрьмы Касаткин провел первый официальный матч после возвращения из французской тюрьмы

Российский баскетболист Даниил Касаткин дебютировал за красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Это первая игра для спортсмена после выхода из французской тюрьмы. Касаткин набрал 12 очков, сделал четыре подбора, две передачи, два перехвата, а также допустил две потери.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 79:66. Московский клуб продолжает лидировать в Единой лиге ВТБ. «Енисей» занимает восьмое место.

Ранее Касаткин, освобожденный из-под стражи во Франции, выразил огромную признательность России и всем, кто содействовал его возвращению. Он сообщил, что прибыл на родину 8 января и теперь находится рядом с родными. Спустя несколько дней он подписал контракт с красноярским «Енисеем».

21 июня 2025 года Касаткина задержали во Франции в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу американских властей. Баскетболиста обвинили в причастности к хакерской группировке, совершившей атаки с помощью программ-вымогателей на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. По данным американских следователей, Касаткин якобы участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени хакеров. Спортсмен не признал свою вину.